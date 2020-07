"De Gea renovó a mis espaldas, por eso decidí marcharme del United"

La renovación, al final satisfactoria, de De Gea con el United tuvo daños colaterales. Jorge Mendes, hasta entonces su representante, y Emilio Álvarez, por entonces el entrenador de porteros, abandonaron el club inglés por no estar de acuerdo con ciertas vías de negociación del guardameta. Ahora, es este segundo el que explica qué ocurrió en su entrevista con 'AS'.

"No es verdad que el United prescindiera de mis servicios. Una vez que De Gea renovó, ellos también me pusieron encima de la mesa la ampliación. Fui yo el que pedí reunirme con ellos para decirles que quería marcharme. Les dije que no dejaba el United, sino que dejaba de entrenar a De Gea. Además de haber sido su mentor en el Atlético, donde aposté fuertemente por él, la persona que le convenció para el fichar por el United y su entrenador de porteros, yo era su hombre de confianza en Mánchester. Llegué al United gracias al trabajo de Jorge mendes y porque Mourinho quiso ficharme para el desarrollo de David", incidió Emilio Álvarez, descontento con la gestión del portero.

Expuso por qué quiso cerrar su etapa con el español: "Me enteré a mi despacho de que había renovado a mis espaldas. Sinceramente, me pareció una falta de lealtad a nuestra amistad. Le pregunté que por qué no me había dicho nada y me dijo que le habían pedido que no se lo dijera a nadie. Eso me impactó. La manera en la que yo entiendo el fútbol no se puede desarrollar si no hay una gran confianza entre el entrenador y el portero. Por eso decidí marcharme".

Confesó que tuvo otras ofertas desde fuera de Old Trafford: "Es cierto que Paris Saint-Germain y Real Madrid me llamaron, pero me quedé en el United por no dejar a De Gea. Para mí, eso es lealtad. No me arrepiento, sentí que era lo que debía hacer en ese momento".

También valoró el posible fichaje de Paul Pogba para el Real Madrid y cómo se podría adaptar. "Físicamente es un portento, tiene talento también para jugar en cualquier club del mundo, pero donde tiene más problemas es en la gestión de la autoexigencia como fichaje estrella. En el United le pesó la responsabilidad y la presión de ser un fichaje multimillonario. Tenía angustia por demostrar su categoría y le podía la presión. Tiene una coordinación brutal, talento y es un superdotado físicamente. Su éxito depende de su cabeza. Necesita marcarse retos y ser más autocrítico. Podría ser un gran fichaje para el Madrid", cerró Álvarez.