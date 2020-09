De golazo en golazo: de la tijera de Ángel al zapatazo de Cucurella

El Getafe salió al terreno de juego del Coliseum con algunos cambios en su once. Por ejemplo, Bordalás dio entrada en el once a Ángel y el delantero no tardó ni un cuarto de hora en mostrar sus credenciales.

El ariete aprovechó un centro desde la derecha de Nyom para elevarse y golpear el balón con una tijera muy plástica que terminó en el fondo de la red.

Pero la celebración tuvo que llegar en diferido, pues el colegiado levantó el banderín señalando fuera de juego. Tras unos minutos de revisión, el tanto terminó subiendo al marcador.

Poco antes del descanso llegó el segundo tanto del cuadro 'azulón'. Cucurella apareció por el centro para recortar y soltar un zapatazo que se coló por la parte alta de la portería de Joel.

Tras el gol se vino abajo el Real Betis que encajó el tercer tanto a los pocos minutos. Una pérdida de balón dejó la situación en un contragolpe franco para que Ángel definiera con comodidad ante Joel.