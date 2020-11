"De Isco no hay nada que decir, seguirá en el Madrid"

El Real Madrid dejó escapar dos puntos de su visita a La Cerámica. El conjunto blanco dominó casi todo el choque el marcador tras un tempranero tanto de Mariano, pero un tanto de penalti de Gerard Moreno a pocos minutos del final equilibró el marcador.

Tras el choque, que supuso el segundo pinchazo liguero seguido del cuadro 'merengue', Zinedine Zidane analizó ante los medios el duelo y se mostró desilusionado tras no haber podido amarrar el triunfo.

"Hemos perdido dos puntos, claramente. Merecimos mucho más este sábado. Felicito a mis jugadores por su esfuerzo. Por esto me molesta todavía más el no haber podido sumar los tres puntos", comentó el técnico galo.

Pese al pinchazo, uno de los temas protagonistas de la comparecencia de 'Zizou' ante los medios fue la supuesta petición de Isco para abandonar el club en el próximo mes de enero. El técnico francés quiso dejar claro que Isco es uno más de la plantilla.

"No tengo nada que comentar al respecto. De lo que pasa dentro no voy a decir nada. Isco es jugador del Real Madrid y se va a quedar aquí. Está con nosotros y no hay nada más que hablar", apuntó.

Por último, Zidane habló sobre las críticas recibidas por sus planteamientos y también hizo referencia al posible regreso de Hazard. "Tengo la misma ilusión y siempre va a ser así. Vosotros seguid haciendo lo vuestro y yo, a mi trabajo. ¿Eden? Está bien. Hay que gestionar sus minutos, ha jugado poco en los últimos tiempos, pero está con nosotros", sentenció.