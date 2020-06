De Jong volvió a pedir perdón por la fiesta: "Nos equivocamos, es evidente"

Hace unas semanas, De Jong, junto a Ocampos, Mudo Vázquez y Banega, se saltó las normas de la fase 1 en Sevilla para celebrar una fiesta con ellos y sus parejas. La noticia dio la vuelta al país por lo polémico del hecho y tuvieron que salir a la palestra para pedir perdón.

Pero el delantero suizo, en unas palabras para 'ABC', ahondó en el asunto: "El día de la barbacoa, nos equivocamos. Es evidente. Y pedimos perdón. Fue un error. Somos profesionales y no puede suceder. Hemos aprendido mucho de aquello. Para mí, ahora, es como una motivación extra, una forma de coger algo malo y transformarlo en energía positiva para mejorar, para demostrar que estamos preparados".

Sobre el derbi ante el Betis que afrontan, afirmó: "Ya me habían hablado del partido, pero fue cuando salté al terreno de juego del estadio del Betis y vi la cara de Monchi cuando me di cuenta de que no era un partido más. Jamás se me olvidará su cara".

De hecho, él ya marcó en uno de estos choques: "He podido marcar muchos tantos en mi carrera, y el del derbi se queda como uno de los más especiales por todo lo que viví antes, durante y después del partido. El gol del derbi lo voy a tener siempre conmigo".

Sobre su rendimiento, analizó: "A todo delantero lo que le gusta es marcar. Es su principal objetivo, pero luego hay otros aspectos que yo también he empezado a tener muy en cuenta. El míster nos explica los movimientos tácticos, la importancia de hacer presión, de moverte y dejar a un compañero con espacios.

"Llevo seis goles en 31 partidos y soy el primero que reconoce que debería llevar más. Justo antes de que llegara el coronavirus, tenía unas sensaciones muy buenas. Espero que sigan", finalizó. Esta temporada, acumula unas cifras bastante más discretas que con el PSV.