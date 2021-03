De la Barrera, orgulloso: "Colectivamente, nuestro mejor partido"

El Dépor puede pasar de tontear con el descenso a pelear por el regreso al fútbol profesional en cuestión de días. La victoria ante el Celta B fuera de casa, con un estelar Miku, abrió la veda a ello y el entrenador del equipo, Rubén de la Barrera, lo analizó en rueda de prensa.

"Creo que hemos competido muy bien. Hemos estado bien en la presión, no les hemos concedido nada a la hora de progresar. Un esfuerzo enorme por parte de los jugadores porque, cuando el resultado era mayor, no dejamos de hacerlo. Te podías relajar, pero no nos equivocamos y es importante. Colectivamente, fue nuestro mejor partido", aseguró.

"Ante el Coruxo, estuvo marcado por errores propios y, en Ferrol, nos condicionó el gol. Ahora, esta conjunción entre rendimiento y resultado refuerza al equipo. Hoy, hemos dado un paso en una mejor gestión de la posesión con la pelota. No interesa pasárnosla por pasárnosla", continuó.

Sobre Miku, que hizo un 'hat trick', opinó: "Me alegro infinito por él. No lo estaba pasando bien porque no había podido ayudar. Estuvo sin poder disfrutar de su profesión mucho tiempo. Había dado y ofrecido mucho al equipo y hoy esa actuación, con el hecho de los goles, refuerza. Es un jugador que nos tiene que dar mucho".