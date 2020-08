De la cárcel a la cartelera: la película de Ronaldinho ya tiene tráiler

De la cárcel a las carteleras. Así será el camino de Ronaldinho después de que se anunciara su salida de entre rejas. Sus primeras palabras, publicadas por él mismo en Twitter, sirvieron como introducción al tráiler de la misma, que no tiene desperdicio alguno.

En el mismo, aparece él haciendo sus característicos regates en el Barcelona. Estas imágenes se intercalan con otras en las que él mismo define su carrera. Habla sobre cómo superó ciertos momentos de dificultad, cómo se fue adaptando a cada equipo...

"Una etapa difícil llega a su fin, gracias a Dios. No tengo palabras para agradecerles todo el cuidado y apoyo que he recibido en los últimos meses", escribió el legendario ex jugador en su mensaje. Pronto, muchos aficionados contestaron para dejar claro lo ilusionados que estaban con el largometraje.

Se desconoce su fecha de salida, pero lo más probable es que Ronaldinho vaya informando sobre la misma en su cuenta de Twitter. Ya lo hizo para el tráiler, conque se espera lo mismo con el resto de noticias. Con casi 20 millones de seguidores, todo lo que diga será bien conocido.