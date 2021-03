De la Fuente avisó antes del debut: "Llegamos en un buen momento"

Luis de la Fuente, seleccionador español Sub 21, quiso incidir, en la previa al debut contra Eslovenia del miércoles (18:00 horas CET) en el Europeo de la categoría, que son unos "privilegiados" a pesar de no haber tenido tiempo de preparación tras solo dos entrenamientos antes del estreno.

"Llevamos cuatro meses sin estar juntos, nos reunimos y tuvimos una toma de contacto donde tuvimos que administrar los contenidos de la sesión para que no supusiera una excesiva fatiga para algunos jugadores. Cambia que no hemos tenido tiempo de preparación, pero sabíamos lo que había. Aún así somos unos privilegiados por los tiempos que corren por poder disputar un torneo de estas características. No hay que poner ninguna pega, hay que disfrutar de esta situación y desarrollar nuestro trabajo con normalidad", dijo en rueda de prensa.

"Llegamos en buen momento. La complejidad de la convocatoria ha sido hilar muy fino con los aspectos físicos y de polivalencia. Creo que estamos, en la mayoría, en un buen momento. Pero como estamos viendo en el campeonato español, muchos llegan con mucha fatiga encima, con estrés porque no es fácil viajar en estas condiciones" pero es lo que hay y nuestra fortaleza tiene que ser pensar que somos unos privilegiados de estar aquí hablando de fútbol y disfrutar de un campeonato", amplió.

Luis de la Fuente aseguró a 'EFE', además, que aún tiene dudas con la presencia al 100% de algún jugador en el debut frente a Eslovenia: "Están todos bien. Algunos con molestias y vamos a esperar a que termine este entrenamiento para tomar la decisión y no asumir ningún riesgo. Queremos sacar el equipo más competitivo".

Y para superar todos estos problemas respecto a campeonatos anteriores, el seleccionador se centra en la motivación de los jugadores: "Indudablemente. La ilusión mueve montañas y hace que superes cualquier tipo de adversidad; es el aspecto más importante y lo que intentamos trabajar para que el futbolista valore dónde está y lo que va a vivir en este Europeo".

"Tratamos de que sea así, una familia. Esa es la base con la que tratamos de conformar el edificio. Llevamos dos años trabajando juntos. El competir juntos hace que unamos muchos vínculos. Yo estoy muy convencido de que ese sentimiento de grupo es casi tan importante como otros aspectos técnicos y tácticos", añadió.

De la Fuente valoró la presencia de Riqui Puig en la lista de convocados: "Riqui nos da, independientemente de sus minutos, frescura, viveza, puede cambiar el ritmo de un partido en un momento determinado" es uno de los motivos por los que a la hora de hacer la convocatoria le incluimos en ella. Además de que es un chico con una grandísima progresión".

Además, el seleccionador analizó al combinado esloveno: "Consideramos a Eslovenia un rival muy duro; será un comienzo muy exigente. Destaca por su trabajo grupal y que es muy fuerte físicamente. Además, con la motivación de ser anfitriones lo hace un rival todavía más peligroso. Hay que empezar muy fuertes, quiero que tengamos una gran concentración desde el primer momento".