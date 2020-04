De la Fuente deja en el aire los Juegos para Piqué o Ramos

El COI debe decidir aún si los jugadores mayores de 23 años pueden disputar los Juegos Olímpicos. Por edad le tocaría, pero el aplazamiento deja en el limbo a multitud de jugadores.

Luis de la Fuente, el técnico que llevará a la Selección Española en Tokio, abogó en 'AS' por jugar con los Sub 24, manteniendo así al equipo que fue campeón de Europa Sub 21.

"Es una generación que se lo ha ganado. Además me consta, por la relación que tengo con los futbolistas, la ilusión qeu tienen por estar. Es justísimo que esta generación pueda estar en 2021", dijo el seleccionador español Sub 21.

De la Fuente ya tenía clara la lista de convocados. "El trabajo lo teníamos muy adelantado. Nos quedaba el último empujón. La idea es mantener el grupo que teníamos antes de que sucediera el aplazamiento", confesó.

Habló De la Fuente de los ofrecimientos de Ramos y Piqué a vestir la camiseta en los Juegos Olímpicos. "Me parece un orgullo como español y como aficionado al fútbol. Partiendo de ahí veremos qué pasa", sentenció.