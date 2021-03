De la Fuente, indignado con Italia: "Superó los límites del reglamento"

Luis de la Fuente, seleccionador español Sub 21, se mostró cansado del tipo de juego duro que propuso Italia en el partido de este sábado (0-0) superando los límites del reglamento y juzgó que fue una lástima que no quisieran jugar al fútbol.

“La verdad que cansa. Pero para eso están los árbitros, para impedir o controlar que estas situaciones no se produzcan reiteradamente. Te cansa, te indigna que intentes proponer armas futbolísticas en un partido que podría ser una final de un campeonato de Europa y que otros intenten hacer otro tipo de fútbol superando los límites del reglamento y que no se interprete así. Me cansa. Los jugadores tienen su orgullo y se les saca de sus casillas”, comentó en rueda de prensa un enfadado Luis de la Fuente.

A pregunta de 'EFE', analizó el estado anímico de los futbolistas: “Los jugadores estaban disgustados. Utilizaron armas que no son las más deportivas. Ellos estaban muy indignados, no sé si tanto como yo. He tratado de explicarles que esto es así y que la situación que tenemos es fantástica porque dependemos de nosotros”.

A pesar del enfado, el técnico quiso darle valor al punto conseguido: “Estamos satisfechos. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo. Contentísimo por la profesionalidad y la madurez del equipo. Hemos reeditado el partido de hace dos años ante un equipo que no quería jugar y que ha jugado sus armas extradeportivas al límite del reglamento. Otro quería jugar y ha intentado todo. Dependemos de nosotros mismos, no quiero hablar de que nos valga el empate; vamos a ganar y luego será lo que tenga que ser. Hemos sido muy superiores y hemos dado una muy buena imagen”, declaró.

Además, Luis de la Fuente analizó la expulsión de Óscar Mingueza en los últimos minutos y confirmó que la recurrirán: “No ha pasado nada. Se aprecia que Óscar no toca para nada al jugador italiano, es provocada por el jugador italiano. El árbitro ha pensado que había repelido la agresión previa y le ha expulsado. Se aprecia claramente que Mingueza solo se levanta y nada más”.

“No sucede nada para que le sancionen. La idea es recurrir esa expulsión y veremos hasta dónde llega y si ven la misma situación que vemos todos nosotros”, amplió.

Por último, a pregunta de 'EFE', analizó el estado de salud de Zubimendi, quien volvió a ser sustituido por problemas en las costillas: “Fue otro golpe en la zona que ya tenía dolorida y tiene bastante dolor ahora mismo. Es un chico muy fuerte, un gran profesional y estoy seguro de que estará disponible para el siguiente partido”, comentó.