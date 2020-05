De la Fuente se quedó con las ganas de Juegos Olímpicos

Los Juegos tendrán que esperar. El coronavirus ha obligado a aplazar competiciones.

"Ya puestos a pensar en el próximo año, vamos a tener la posibilidad de elegir muchos jugadores que este año seguro van a tener muchos minutos en sus equipos, además de contar con una generación única", afirmó.

"Esta es una generación que ya ha sido campeona de Europa Sub 19 en el 2015, ahora Sub 21. Tenemos muchas esperanzas puestas en esta generación", declaró el técnico riojano durante una charla con Asier Garitano, entrenador del Alavés, dentro del ciclo 'Hablemos de fútbol con...' de la Federación Gallega.

Al seleccionador le gustaría que la cita olímpica se celebrase este verano porque "eso significaría que se ha acabado con esta pandemia", pero como no es posible prefiere ver el lado positivo de retrasarla un año porque el abanico de elección será mucho más amplio.

De la Fuente recordó que hay nueve futbolistas del equipo que se proclamó campeón de Europa que superarán los 23 años en 2021 y avisó de que citará a los tres permitidos mayores de esa edad: "Se lo han ganado sufriendo mucho y haciendo un gran trabajo durante el Europeo".

El seleccionador Sub 21 también aclaró que su relación con Marco Asensio es excepcional, por eso agradeció la honestidad del futbolista del Real Madrid cuando le comunicó su decisión de no ir al pasado Europeo de la categoría.

"No es que fuera lo correcto lo que hizo, simplemente yo acepté la honestidad que él me planteó, igual que Rodri, de que no estaba en las mejores condiciones para afrontar un acontecimiento de la exigencia de un Europeo. Me hubiera gustado que hubieran venido, pero cuando un futbolista tiene esa valentía es de agradecer su honestidad", subrayó.

De la Fuente desveló que cuando se retiró como futbolista no pensaba en ser entrenador, "llegó por casualidad", por eso no le preocupa estar "en el foco mediático".

"A la Selección llegué para tres meses y llevo siete años. He sido un privilegiado, he convertido mi pasión en mi oficio", apuntó el ex futbolista, que señaló el año y medio que estuvo en el paro como el peor de su carrera profesional.