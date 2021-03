De la Fuente ve "decisivo" el partido contra Italia

Luis de la Fuente, seleccionador español Sub 21, analizó la victoria frente a Eslovenia (0-3) en el debut en el Europeo de la categoría que les coloca líderes del Grupo B con dos puntos de ventaja sobre su próximo rival, Italia, un encuentro que aseguró “puede ser decisivo”.

"El partido contra Italia puede ser decisivo y vamos a afrontarlo con los jugadores que mejor estén. Veremos cómo están los jugadores y cambiaremos lo que consideremos oportuno para un partido diferente", dijo en rueda de prensa consciente del empate de los italianos frente a República Checa.

“Tenemos que corregir algunos regalos defensivos, producto de la tensión y de los nervios. Estoy seguro de que contra Italia, con dos días más para trabajar, el rendimiento va a ser mejor en muchos aspectos”, continuó.

El seleccionador español Sub 21 explicó cómo cambió la cara del equipo en el descanso tras una primera mitad en la que no lograron inaugurar el marcador: "Hemos tratado de tranquilizar a la gente. Se ha visto mucha ansiedad en el primer tiempo porque no es fácil entrar en ese tipo de competición, sobre todo con algunos jugadores con inexperiencia en este tipo de eventos. En el descanso el mensaje era claro: reforzar las virtudes del equipo y los aspectos positivos. Y, sobre todo, aportar tranquilidad", analizó.

Un encuentro que demostró el nivel de esta selección española sub-21 a pesar de las bajas por los jugadores que están con la absoluta: "Somos unos afortunados por contar con una nómina de futbolistas tan fantásticos. Solo necesitan oportunidades y confianza para desplegar todo su potencial. Al no contar con los jugadores que están ahora con la absoluta, permite dar oportunidades a otros jugadores y es motivo de estar muy contentos porque vamos descubriendo futbolistas de una calidad espectacular", dijo.

Luis de la Fuente comentó el cambio de Martín Zubimendi tras un encontronazo: "Fue por un fuerte golpe en las costillas que le impedía jugar con seguridad. No íbamos a asumir riesgos con su salud".

También analizó, al ser preguntado por 'EFE', el debut del jugador canario del Villarreal Yeremy Pino: “Estoy muy contento porque venía a aportar esa frescura que demuestra en su club. No parecía que debutara hoy, que sea el chico más joven de todo el grupo y que se incorporó a última hora. Buscábamos esa frescura, profundidad y situaciones de calidad que genera con su juego. Ha hecho lo que buscábamos. Estoy encantadísimo con su aportación y de vislumbrar todo lo que puede aportar para la selección”, comentó.