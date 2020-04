De la Nava, sobre el Athletic: "Sentí la llamada como una oportunidad para crecer"

De La Nava (25) admitió que ya hay ganas de volver a jugar al fútbol a pesar de la gravedad de la situación: "Echamos de menos el fútbol, pero ahora mismo hay cosas más importantes"

"Ahora es más importante hacerle las pruebas (del coronavirus) a la gente que está dando la vida por los demás. Igual el fútbol tiene que estar más apartado ahora, en un segundo plano", agregó al ser preguntada por la polémica de hacer pruebas a los equipos de Primera y Segunda.

Eso sí, la guardameta es consciente de que el fútbol femenino aún tiene más difícil volver que el masculino: "Nosotras lo tenemos peor, está claro. Decidan lo que decidan lo llevaremos bien"

"Si no se juega será un fastidio importante porque encima teníamos un partido importante, como era la semifinal de Copa. Habrá que aceptar lo que decidan. Este primer año en el Athletic no se me va a olvidar nunca", explicó.

Pero, ¿cómo está viviendo Andrea el confinamiento? La portera, que vive con sus padres, entrena por las mañanas y por las tardes hace un curso online de entrenadores, realiza una segunda sesión y ve series y películas.

"El momentazo del día es la sesión matinal que hacemos todas juntas. Nos sirve además para volvernos a ver, evadirnos un poco y pasar un buen rato; a pesar de que a veces es duro el entrenamiento. Solemos estar hora u hora y algo. Nos cuesta ponernos al trabajo porque al principio hay charla", confesó.

De la Nava habló también de su fichaje por el club vasco: "La llamada del Athletic la sentí como una oportunidad de crecer, de hacerme mejor futbolista y mejor persona. Al principio con nervios, pero luego te adaptas. Estoy a gusto y superagradecida"

"No se me pasaba por la cabeza ser titular porque era la nueva. El mismo día del partido me dijo el entrenador que me tocaba jugar y se me puso un poco raro el cuerpo, con nervios", recordó.

"Pero cuando salí a calentar me olvidé y luego disfruté. El año pasado jugué todo, pero sabía que aquí lo iba a tener más complicado", agregó.

La portera llegó al Athletic el pasado verano tras haber pasado por el Pauldarrak y el Logroño, club con el que logró el ascenso a la Liga Iberdrola. Precisamente ese será si rival en la semifinal de Copa.

Por último, De la Nava habló del gafe de su equipo en la Copa: "Algo me había contado, pero este año estábamos súper bien. Antes de que se hiciese el sorteo, ya le dije a Joseba Aguirre que nos iba a tocar el Logroño"

"Ojalá se reanude la competición y se pueda disputar esa semi. Un partido especial, pero estoy en el Athletic y lo que quiero es estar en la final. Ojalá podamos sacar la gabarra el equipo masculino y femenino", concluyó.