De las pesas a la velocidad: ¿cuánto es capaz de alcanzar Adama?

Adama Traoré está siendo más protagonista en los últimos días desde su debut con la Selección de España, que se hizo de rogar por el coronavirus. A la tercera fue la vencida para la bestia de los Wolves.

El atacante ha asegurado en varias ocasiones que su volumen tiene que ver con su genética porque no hace entrenamientos con peso libre, algo que sorprende a algunos estudiosos.

Además, la velocidad también es uno de los puntos fuertes de Adama Traoré. Su potente tren superior puede ser una de las principales razones. "Nunca me han hecho esa prueba. Me gustaría, pero el GPS me dice a la velocidad que voy en el campo. Me sorprende a veces, pero es mi juego", dijo.

Pues bien, 'Deportes Cuatro' ha querido viajar para verse con su hermano Moha Traoré, que juega en el Recreativo de Huelva, para continuar indagando sobre los secretos de Adama.

"Su secreto es el hambre que tiene. Cambia por las lesiones y a raíz de eso ve que cogiendo musculatura, de la forma que lo hace, le favorece a su juego. Es un trabajo diferente, pero nada de pesas", insistió.

Sobre el favor de la velocidad, Usain Bolt ha llegado a alcanzar los 45 kilómetros por hora en los metros lisos, mientras que Adama Traoré, según su hermano, ha logrado subirse al tren de los 37 kms/h.

"Si haces pesas, te pones lento y es todo lo contrario. A mí me dijo que 37 kms/h pilló alguna vez y de pequeño siempre ha sido rápido. Se lleva muy bien con Ansu Fati.", aseguró Moha.