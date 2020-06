De Laurentiis llamó "traidor" a Sarri y atacó a Ancelotti

De Laurentiis es un hombre que habla claro. El presidente del Nápoles, cada vez que concede una entrevista, da varios titulares. Ya reveló su política de fichajes y, en la misma entrevista, concedida al 'Corriere dello Sport', atacó tanto a Sarri como a Ancelotti, ex entrenadores del equipo.

Dijo que el actual técnico de la Juventus le "traicionó". "Me enfadó con la excusa vulgar del dinero, me obligó a buscar otro entrenador y le quedaban dos años de contrato. En febrero de 2018, me invitó a comer a su casa, en Toscana, nunca habló de irse. Me llevó hasta el día antes del último partido sin decir nada, creando incertidumbre", explicó.

Respecto al entrenador del Everton, aseveró: "No sé si ficharle fue lo correcto. Después de la primera temporada, tenía que decirle 'Carlo, para mí, no eres apto para el tipo de fútbol que quieren en Nápoles, conservamos nuestra gran amistad, el fútbol aquí es otra cosa. Mejor acabar'. Y en cambio, me volví a equivocar".

Y, entonces, fue cuando recurrió a Gattuso, quien, de momento, sí que le agrada: "Le pedí regresar al 4-3-3 de Sarri sabiendo que eso habría costado tres o cuatro derrotas seguidas. Rino perdió menos. Carlo era un embajador, Rino es un guerrero. Si lo hacemos bien en la Coppa y en Champions, recuperando alguna posición en la Serie A, nos veremos en agosto en Capri para alargar su contrato tres o cuatro años más".