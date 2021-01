De Laurentiis pide ¡más de 100 millones! por Koulibaly

El Nápoles tiene en Kalidou Koulibaly a uno de sus efectivos más valiosos y no le va a dejar ir ni aunque pueda llevarse un buen pellizco económico. Aurelio de Laurentiis es implacable.

Según el periodista Jim White en 'TalkSport', el presidente del Nápoles estaría respondiendo lo mismo a todos los que han preguntado por él: pide más de 100 millones de euros.

Como es evidente, nadie llegará hasta tal cantidad en un mercado cuyo globo se está desinflando por la crisis del coronavirus. Es la particular manera que tiene De Laurentiis de hacer ver que el senegalés no está en venta.

"Le pregunté al presidente por Koulibaly y parece que no va a ninguna parte. Cualquiera que no entre con algo más que 100 millones de libras puede olvidarlo. No está en absoluto a la venta a menos que uno de los grandes clubes de Inglaterra ofrezca 100 millones de libras", expresó White.

La conversión serían unos 112 millones. A Koulibaly se le lleva relacionando meses con Manchester City, United o PSG, pero parece muy difícil que cualquiera de ellos se vaya a estas cantidades para llevar al central de 29 años.