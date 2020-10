De levantar dos Europa League a Segunda: "No todo es fama y dinero"

A sus 38 años, Beto ha vuelto a la que fue su casa para competir en Segunda División. El Leixoes lo ha recibido con los brazos abiertos y le ha dado las llaves de la portería. En este curso ha disputado, de momento, todos los minutos.

El ex del Sevilla, que levantó dos Europa League, ha hecho una análisis en la web 'Fútbol portugués desde España', en una entrevista con José María Nolé, sobre lo que le supone para él el fútbol a estas alturas de su carrera.

"Quería volver a mi país y a la ciudad en la que está mi hijo. Cuando surgió la oportunidad de regresar al club que me dio la oportunidad de volver a soñar con tener una carrera hace ya 15 años no lo pensé. Sentí que debería firmar aquí y no todo en la vida es el dinero, el estatuto o la fama", dijo.

En cuanto a la Selección de Portugal, Beto nunca perderá las ganas de defender la camiseta de su país compita en la competición que sea: "Mi situación de cara a la selección es más complicada, pero siempre voy a mantener mi ilusión y mi esperanza".

Hasta levantar el vuelo y firmar con el Oporto, Beto se planteó dejar el fútbol porque vio que no tenía recompensas en sus inicios.

"Cuando tenía 21 años pensé que no iba a llegar y estuvo a punto de tirar la toalla. Me fui a Marco y no cobré durante nueve meses. Pensé en buscar otra cosa, pero mi padre siempre me decía que en la vida nunca hay que desistir de un sueño", recordó.