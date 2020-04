De levantar el primer título del Athletic a luchar contra el COVID-19

Arrate Orueta, ex jugadora del Athletic, campeona de Liga y médica, considera "espectacular" la respuesta de "la sanidad pública" a la pandemia de COVID-19, pero cree que "sería un gravísimo error" confiarse que en la desescalada cuando "las cosas están bastante mejor" en los centros sanitarios.

"El COVID parece que poco a poco se va controlando y va habiendo menos casos, menos ingresos y menos casos graves. Pero esto no quiere decir que, si cada uno salimos ahora de nuestras casas y hacemos lo que queramos, no pueda volver a subir", dijo la ex jugadora bilbaína en un videollamada del club bilbaíno con motivo del decimoséptimo aniversario de su primer título liguero femenino.

Orueta puso como "ejemplo" que el gimnasio en el que suele trabajar, un espacio "en el que la gente va a hacer rehabilitación todos los días, ha sido una UCI". "Se han puesto tomas de oxígeno, respiradores, todo lo que conlleva una UCI, la maquinaria, el instrumental y todo en dos o tres", relató.

"Fue -continuó- cerrarse el gimnasio y de ver balones, camillas, escaleras, a ver un UCIs. Nuestros despachos han sido habitaciones donde dormían los médicos que podían dormir, los anestesistas, los de la UCI, ha sido espectacular. He visto compañeros sin dormir días y agotados, pero creo que la ocasión lo merecía".

"Ahora el gimnasio no es gimnasio, pero tampoco es UCI. Se han cerrado muchas plantas de pacientes con COVID, la cosa está mucho mejor y el confinamiento parece que ha hecho efecto", se congratuló.

Respecto al éxito liguero de 2002-03, la primera temporada de existencia del Athletic Femenino, se queda con el recuerdo de que, después de haberse perdido toda el curso por una lesión de larga duración, tuvo "el premio" de jugar el último partido, el 5-0 al Hispalis sevillano en San Mamés, en el que se ratificó el título.

"Me perdí el primer año, que fue espectacular tanto por la sorpresa del Athletic, por jugar en el Athletic, por los resultados, por todo el 'boom' que se creó; pero me recuperé para el final de temporada y tuve el regalo de debutar en San Mamés, de debutar con el Athletic en San Mamés y el día que ganas la liga. Fue impresionante", rememoró.