De leyenda a crack del Arsenal: "No vales para la Premier"

El paso de una competición menor como la Ligue 1 a la Premier no es sencillo. Hombres como Robert Pirès lo saben bien por haberlo experimentado en sus carnes y el propio ex jugador, leyenda del Arsenal, habló de su compatriota Nicolas Pépé.

Tras explotar en Francia, el atacante marfileño de origen galo llegó a los 'gunners' como él, pero no está teniendo un paso exitoso por la Premier League. Así se expresó en relación al delantero Robert Pirès: "Su juego no está a la altura de la intensidad y las exigencias de la Premier League".

"No estaba acostumbrado y le costó cambiar de mentalidad, adaptarse a una nueva forma de entrenamiento y asentarse en un campeonato difícil. Pero creo que eso no es todo. Simplemente, no está hecho para el fútbol inglés", lamentó tras su buen partido ante el Southampton, en el que hizo un gol.

Pirès también habló de la marcha de Özil en 'The Sun': "Es una leyenda y no se debe olvidar lo que hizo. No hay un culpable en la historia, pues conozco a Arteta y a Özil. El técnico tomó una decisión y Özil tuvo que acatarla. Se siguió entrenando igual", continuó.

"Estar apartado de una plantilla es duro, pero que nadie olvide que Özil ha sido una de las leyendas del Arsenal en su tiempo en el equipo", concluyó Pirès.