De leyenda a leyenda: "Si fuera yo James, me voy del Madrid corriendo"

James Rodríguez sigue siendo toda una estrella en Colombia. En el país preocupa mucho su suplencia y falta de minutos en el Real Madrid y la forma en la que se le están escapando sus mejores años como profesional.

Otra estrella 'cafetera' del pasado, Carlos Valderrama, habló para 'Radio Caracol' de la estrella 'merengue' y aseguró que debería buscar otra oportunidad en un equipo diferente.

"James ya está grande para tomar decisiones. Yo me voy corriendo pero hace rato, si soy yo, me voy corriendo", comenzó el ex jugador del Real Valladolid en relación a la posibilidad de James de dejar el Real Madrid.

"Tiene calidad para jugar en cualquier parte del mundo. Ha perdido años ahí sin jugar. James es crack, está en la lista de los cracks, ya lo demostró", continuó Valderrama.

El mítico centrocampista colombiano, estrella en los años 90, rápidamente habló del conflicto con Zidane: "Que no le gusta a un técnico, bueno, perfecto, pero él la empezó a luchar y no tuvo chance. Entonces, que arranque para otro equipo que tiene calidad para jugar en cualquier parte del mundo".

Para concluir, Valderrama analizó su carrera: "La calidad la tiene. Jugó en Colombia, en Argentina. En España fue el mejor jugador del equipo en el primer año. Después llegó un técnico y no le gustó. Luego se fue para Alemania y le fue bien. Si le sale el chance en Inglaterra que arranque...".