"De Ligt hubiera aprendido más en el Madrid, el Barça o el City"

Van Basten es una de las voces más autorizadas del fútbol holandés. El triple ganador del Balón de Oro habló sobre el primer año de Matthijs de Ligt en la Juventus, tras salir del Ajax.

"No creo que lo haya hecho mejor que la temporada pasada en el Ajax", aseveró el ex futbolista en 'Ziggo Sport'. "Fue desafortunado no tener a Chiellini, un verdadero jugador de equipo", añadió.e

Arremetió Van Basten contra otro compañero de De Ligt. "Bonucci hace él sus cosas, no se organiza y no indica lo que debe hacer Matthijs. En cambio, Chiellini también hace cosas por los demás", aclaró.

Van Basten hubiese visto mejor que De Ligt hubiese ido a otro equipo. "Habría aprendido más en el Real Madrid, Barcelona o Manchester City", aseguró el ex futbolista holandés.

De Ligt aterrizó el pasado verano en la Juventus después de un desembolso de 75 millones de euros. Ha jugado 38 encuentros, pese a que en algunas ocasiones ha llegado a ser el cuarto central del equipo.