De locos: empate en el 95', penalti ¡y gana el United en el 100'!

El Manchester United se llevó los tres puntos en su visita al Brighton, pero con mucha suerte. El Brighton llegó a encontrarse con la madera hasta en cinco ocasiones y antes de marcar pudo ir 3-0.

Sin embargo, los tres palos no quisieron que entrara el balón hasta el minuto 95', pero cuando no es el día, no es el día. Solomon March consiguió empatar en el último suspiro y el árbitro acabó concediendo otro.

En ese escaso tiempo ocurrió de todo, las cosas del fútbolo. Maupay saltó en tareas defensivas y el balón le golpeó en la mano. El VAR entró en acción y le chivó al colegiado que no había duda, que era penalti.

Bruno Fernandes se encargó de tomar la responsablidad, y eso que al United ya le habían anulado dos goles a lo largo del encuentro. El centrocampista acabó batiendo a Ryan con un disparo muy seguro y los 'diablos rojos' sse llevaron los tres puntos en el minuto 100.