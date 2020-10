De Luc Nilis a Van Dijk: "Yo estuve a punto de perder la pierna..."

Luc Nilis es una leyenda del Anderlecht y del PSV, aunquesu crrera terminó de forma prematura cuando defendía los colores del Aston Villa. En la temporada 2000-01 empezó su calvario.

El ex delantero ha concedido una entrevista a 'The Athletic' en la que se ha atrevido a recordar los días tan complicados que pasó cuando chocó con Richard Wright, del Ipswich Town, y le partió la pierna.

"Estuve en un lugar oscuro, en un profundo agujero negro y fue un trauma", afirmó.

La conversación llegó al hilo de la entrada de Pickford a Van Dijk, que ha dejado al central sin poder disputar lo que queda de la temporada con la rotura en su rodilla. Luc Nilis hasta rompió con su pareja.

"No fue una ruptura complicada, pero sí, llegó como consecuencia de la montaña rusa emocional en la que estuve inmerso. Cuando el fútbol me fue arrebatado, le eché tanto de menos que caía en la oscuridad. Fue una tortura mental", continuó.

Luc Nilis pudo perder la pierna, pero se libró por muy poco: "Tras la segunda operación, el doctor me dijo lo cerca que estuve de perder la pierna. Fue duro de asimilar. Poco a poco se llenarían los huecos, pero el daño ya estaba hecho".

En cuanto al portero que le causó la lesión y el adiós al fútbol, Luc Nilis aseguró que no le guarda rencor. "Estaba contento de que no le culpase, Todavía no lo hago. Jugar lo papeles para decir que no podía jugar más fue devastador", acabó.