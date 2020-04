De luchar por la Champions a fabricar geles contra el COVID-19

Jo Love es una de las jugadoras más destacadas de Escocia. A la espera de que la competición se reanude, la jugadora del Glasgow City ha decidido aportar su granito de arena en la lucha contra el coronavirus.

Y es que la internacional escocesa es científica y está trabajando al máximo nivel en un laboratorio fabricando geles desinfectantes, tal y como explicó en unas declaraciones concedidas a la FIFA.

"Todo el mundo se está adaptando a esta nueva situación y lo primordial es la salud de la gente, así que estoy encantada de contribuir en lo que pueda. Es una gota en el océano comparado con lo que está haciendo el personal del Servicio Nacional de Salud en primera línea, pero confío en que sirva aunque sea un poco", comentó.

Y añadió: "Si tuviese la formación y las competencias adecuadas, me pondría en primera línea. Me considero una persona que intenta ayudar a los demás, con pandemia o sin ella, y en esta situación lo del desinfectante es algo que puedo hacer para echar una mano a la gente que más está haciendo".

Además, explicó que lleva años compaginando el fútbol con su profesión de científica: "Creo que he respondido bastante bien. Aunque no soy futbolista a tiempo completo, siempre he procurado guiarme por unas normas estrictas y entrenarme como una profesional".