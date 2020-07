¿De Madrid a la retirada? "No, Benzema quiere volver a Lyon"

Karim Benzema vive uno de sus mejores momentos en el Real Madrid. Al francés le ha sentado genial cumplir años y ha cerrado la boca a sus detractores en las últimas temporadas.

Por eso, ahora que está en la cresta de la ola parece complicado aventurar su futuro lejos de la capital de España. Pero el francés, según su ex representante, Karim Djaziri, tiene claro que desea volver al cuadro de Lyon.

"Lo que está viviendo en el Real Madrid en estos momentos está a la altura de lo que sueña cualquier jugador de fútbol. Juega para el Madrid, se siente cercano a su entrenador y la afición le quiere", comenzó Djaziri a 'OL TV', el medio oficial del Olympique de Lyon.

"En este momento, no es posible que vuelva. Pero desde que dejó Lyon solo tiene un deseo, regresar algún día. ¿Será como jugador? No se puede saber. Siempre se arrepintió de no haber llegado más lejos en la Champions. La temporada que se fue llegaron a semifinales sin él", continuó el ex representante del galo.

Según Djaziri, ya en el pasado quiso regresar a Francia. Así recordó sus desencuentros con Mourinho: "Cuando estaba mal con Mou, me decía: 'Quiero volver a Lyon'. Le dije que no, que iba a lograr tener éxito y lo logró. Si aún tiene piernas y piensa que puede ayudar, regresará al Olympique. Si no es como jugador, lo hará con otro rol tal vez. Sé que realmente piensa en ello".