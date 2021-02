De Marcos, 'león' hasta 2022 y sin cláusula de rescisión

El Athletic Club confirmó que ha alcanzado un acuerdo con Óscar de Marcos para la ampliación por una temporada del contrato del jugador, que concluirá ahora el 30 de junio de 2022 y "no incluye cláusula de rescisión".

De Marcos (Laguardia, Álava, 14-4-1989) fichó por el Athletic en el verano de 2009 procedente del Deportivo Alavés y debutó con el equipo rojiblanco a las órdenes de Joaquín Caparrós el 6 de agosto de ese mismo año en un choque europeo frente al Young Boys disputado en Berna.

En las 12 campañas que acumula en el conjunto bilbaíno, el jugador alavés suma un total de 410 partidos oficiales -307 de Liga, 33 de Copa, ocho de Champions League, 57 de Europa League y otros cinco de Supercopa- que le convierten en el decimoquinto en el ránking histórico del club vasco. Ha marcado además 34 goles.

Tras un inicio de temporada en el que una lesión de tobillo y el coronavirus le mantuvieron fuera del equipo hasta finales de noviembre, De Marcos ha recobrado un rol importante en el equipo y se ha convertido en uno de los fijos para Marcelino García Toral desde la llegada al banquillo del técnico asturiano.

Actuando en la demarcación de interior derecho, donde ofreció su mejor rendimiento hace con Marcelo Bielsa entre 2012 y 2014, De Marcos, uno de los capitanes del conjunto rojiblanco, ha sido titular con Marcelino en los tres partidos ligueros y en los dos de la Supercopa, marcando además dos goles.

El primero de ellos fue en la final de la Supercopa, frente al Barça, y el segundo en el 5-1 al Getafe de la pasada semana.

"Tuve dudas por las lesiones que he tenido. He dudado mucho en 2020, tenía dudas de si podía estar ante mi último año en el Athletic y en el fútbol, porque tenía muchos dolores y no me encontraba a buen nivel. Pero en los últimos meses me he visto mucho mejor. Cuando el tobillo me ha dejado de doler me he encontrado bien, sobre todo disfrutando del día a día, que lo había perdido", declaró a los medios del club.