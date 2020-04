De Marcos, partidario de la renovación de Garitano

No hubo final de Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad este sábado, pero sí declaraciones de algunos de sus protagonistas. Como Óscar de Marcos, que charló de manera amplia con 'AS'.

Entre muchas cosas, el polivalente jugador rojiblanco se mostró partidario de que Gaizka Garitano renueve su contrato. "Es decisión del míster y del club. Nosotros estamos muy contentos con él", comentó.

De Marcos también se refirió a los problemas que le ha venido dando el tobillo izquierdo esta temporada. "Lógicamente, da rabia porque te gusta estar bien, o al menos en condiciones para poder participar. Llevo casi todo el año limitado con el tobillo, me tuve que operar en diciembre. Son situaciones que se dan en el fútbol, me ha tocado a los 30 años. Simplemente, hay que ser consciente de ello y recuperarse lo mejor posible", relató.

Sobre la Copa, el jugador del Athletic dejó clara su visión: "No tenemos otra opción que no sea jugar la Copa. Ahora mismo no queremos pensar en otro escenario que no sea ese. Dentro de lo malo, sacaríamos el lado positivo de jugar en Europa sí o sí, pero hombre, espero que se juegue, más que nada porque se vea que se ha solucionado todo y que tiene que pasar en unos meses".