De Marta a Marta: el 'Ask The Players' de las jugadoras del Real Madrid

En la primera edición de 'Ask The Players', la jugadora del Real Madrid Femenino Marta Cardona respondió alto y claro a las preguntas realizadas por la afición.

A la pregunta de las manías que tiene antes de jugar un partido, Cardona respondió: "Como yo soy de Zaragoza tengo a la 'Pilarica' por las nubes. Llevo una Virgen del Pilar en la espinillera derecha que me beso cada vez que me la pongo y antes de saltar al campo me beso la Cinta de la Virgen del Pilar que siempre llevo conmigo".

Además, explicó de dónde viene su pasión por el fútbol: "Mi padre es súper futbolero y mi hermano, seis años mayor que yo, siempre iba a jugar al fútbol con sus amigos y yo iba detrás de él. En mi casa dicen que nací con un balón debajo del brazo".

"Yo comencé a jugar al fútbol en Zaragoza hace diez años. Es un club modesto y para nosotras éramos un grupo de amigas que tenían la suerte de jugar en Primera división. Creo que con trabajo y siendo constancia todo se consigue; yo he conseguido llegar al Real Madrid y la Selección Española", añadió Cardona.

Al igual que su compañera de vestuario, Marta Corredera, otra de las recién llegadas, respondió a las preguntas de la afición 'merengue': "Jugar para el Real Madrid ahora mismo es el sueño de muchas niñas. Creo que tenemos una gran responsabilidad y, sobre todo, es un gran orgullo formar parte de un club tan histórico".

"Ahora mismo tenemos el foco encima, vamos a ser el ejemplo de muchas niñas, de muchas mujeres que han querido estar aquí antes que nosotras y que van a querer estar en un futuro. Para nosotras tiene que ser un orgullo y tenemos que ser capaces de marcar un poco la historia de este club de empezar el camino y allanarlo para todas las que vengan después", añadió la ex del Levante.