"De niño era del Madrid, pero Saúl hizo que me enamorara del Atleti"

Este miércoles, el Alcoyano se mide al Real Madrid en Copa del Rey. Será un partido importante para el cuadro alicantino.

Jony es uno de los jugadores que podría estar sobre el césped. En una entrevista concedida a 'AS', reconoció que, cuando era pequeño, era del Madrid.

"Reconozco que, de pequeñito, era del Madrid. Con mi hermano Saúl en el Atlético, me he enamorado. Me siento identificado con ellos", confesó.

De hecho, Saúl, jugador del Atlético, aprovechó para darle un mensaje: "Cuando en el sorteo nos tocó el Madrid, me dijo que teníamos que ir a por ellos. Tenía esperanza de medirme al Atlético, de enfrentarme a mi hermano... pero el Cornellà les eliminó", dijo.

Espera que el Madrid "lo pase mal". "Sabemos que El Collao sin gente no es lo mismo, pero este Alcoyano es aguerrido y fuerte", finalizó.