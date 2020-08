"De no ser por Guardiola, no hubiera ganado la FA Cup"

Un doblete de Aubameyang permitió al Arsenal levantar la FA Cup ante el Chelsea. Además, el conjunto 'gunner' se clasificó a la Europa League, competición en la que participará la próxima temporada.

Tras celebrar la conquista del título, Mikel Arteta pasó por rueda de prensa para responder a las preguntas de los periodistas, un momento en el que quiso aprovechar para darle las gracias a las personas que le han ayudado a conseguir el trofeo.

"Hay dos personas: Lorenzo Buenaventura y Pep Guardiola. Han sido dos figuras clave en mi desarrollo como entrenador. Siempre confiaron en mí. Me dieron la increíble oportunidad de trabajar con ellos y estoy agradecido", comentó el técnico español.

Y añadió: "Sé que no estaría ahora sentado aquí si no fuera por ellos. Tuvimos un periplo juntos increíble y siempre me dieron la libertad para decidir mi futuro, incluso en un momento difícil. Les tengo que dar las gracias porque son gran parte de esto".