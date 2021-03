De penalti también vale

Son tiempos de felicidad en Nacional. El 'Verdolaga', que en las grandes citas no estaba dando la talla últimamente, completó su semana fantástica con una victoria en la Copa Libertadores y otra en el campeonato.

Después de ganar a Guaraní a domicilio (0-2), los de Guimaraes tenían marcado en rojo en el calendario el partido contra Junior. El 'Tiburón', que también venía de cita internacional, salió con todo a diferencia de su rival.

Y es que el cuadro 'paisa' presentó hasta seis cambios porque no quería sorpresas de cara a la vuelta de Libertadores. El técnico tuvo que echar mano incluso de algunos titulares para resolver el choque.

Eso sí, Junior fue dueño y señor del partido y al final se tuvo que ir de Medellín con el rabo entre las piernas. Otra vez vimos que tener el balón no sirve de mucho y no te garantiza ganar el encuentro.

El 'Tiburón' estaba bastante cómodo y un error de concentración le privó de llevarse algo positivo del Atanasio. Pero antes de llegar a ese punto, los de Barranquilla llegaron a coquetear con el 0-1.

En el 23', Teo Gutiérrez remachó a la red un punterazo de Miguel Borja y el árbitro, a instancias del VAR, anuló el tanto por posición antirreglamentaria del ex de Palmeiras, que estaba adelantado por los pelos.

Junior estaba haciendo méritos para lograr el primero y al final todo le fue en contra una vez entró en la segunda mitad. Si ya de por sí el partido estaba bastante caliente, Mosquera protagonizó un lance que acabó con su expulsión.

Pero eso no fue todo. Y es que Teo, que creía que no le iban a ver, se acercó en plena tangana a Jarlan Barrera, su ex compañero, para provocarlo. En un momento dado, el delantero le dio un cabezazo y el árbitro, gracias al VAR, lo mandó a las duchas.

Esa imprudencia le costó los tres puntos a su equipo, ya que perdió la concentración y eso se tradujo en errores. Y justo en el 77', Ditta agarró a Perea dentro del área y el colegiado no dudó en indicar el punto fatídico. Duque tomó la responsabilidad y no falló ante Viera.

Nacional demostró que no necesita tener el balón para sacar adelante un partido. Leyó muy bien el choque y acabó sacando los tres puntos (1-0). El 'Verdolaga' ya es sexto con 21 puntos mientras que Junior baja al décimo lugar con 17 unidades.