"De pequeño, para comer, tenía que conseguir agua para los vecinos"

Hay una cara nueva en el Nápoles que ilusiona enormemente a la hinchada 'azzurra'. Se trata de Osimhen, que narró detalles de lo que fue una infancia "dura en un ambiente muy humilde". "Mi infancia fue dura, luchaba por sobrevivir", reconoció en primera instancia.

"Nací y crecí en Lagos, en un lugar llamado Olusosun. Crecí en un ambiente muy humilde, fue muy difícil para mí. Mi madre falleció cuando yo era pequeño, tres meses después mi padre perdió su trabajo. Fue un momento muy difícil para mí y mis hermanos y hermanas, tuve que vender agua en las concurridas calles de Lagos para poder sobrevivir", empezó señalando el jugador.

Por otro lado, el delantero del Nápoles explicó que es "un lugar donde no hay esperanza". "Fue muy difícil, al igual que el lugar de donde vengo. El fútbol se ha convertido en la única esperanza para mí y para mi familia de poder llevar una vida digna. Si le hubieras preguntado a los lugareños, te habrían dicho que nada bueno saldría de la familia de Víctor", añadió.

Pero ha pasado tiempo, y Osimhen está contento "con el lugar" donde se encuentra. "He visto a mi padre luchar en la vida. Creo que esto me ha enseñado mucho mientras crecía. Mi infancia fue dura, a diferencia de otros niños que pueden disfrutarla. Luchaba por sobrevivir, estaba ocupado ganándome la vida, para mí y para mi familia", indicó, antes de desvelar que tuvo que salir de casa "cuando era muy joven".

"Vivía en el tráfico de Lagos, haciendo quehaceres como cortar el césped, hacer recados para otras personas, conseguir agua para los vecinos, para ganar algo de dinero para comer. Mi infancia fue dura, no hay nada que me haya gustado mucho. Siempre fue una lucha y eso me ayudó a convertirme en quien soy", avanzó.

Por último, destacó que creció "viendo jugar a Didier Drogba". "Él fue un ejemplo para mí. Un día estaba entrenando y mi tía me llamó y me preguntó si sabía de quién la recordaba. Me dijo que fuera a ver cómo jugaba Drogba. Allí me enamoré de la suya. Su forma de jugar y el tipo de persona que es. Desde ese momento ver jugar a Drogba ha tenido un gran impacto en mi futuro, me ha ayudado mucho", concluyó.