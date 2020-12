De "perderlo como amigo" por ir al Madrid a verlo en el banquillo del Barça

Xavi Hernández tiene un peso muy importante en las elecciones presidenciales del Barcelona del próximo 2021. Víctor Font lo tiene como candidato al banquillo si gana las mismas.

Uno de los ex jugadores y ex compañeros que lo ve en el banquillo azulgrana es Javier Saviola. El argentino habló sobre el papel del español a cargo de la plantilla azulgrana.

"Creo que Xavi acabará entrenando al Barcelona, tiene su ADN. Él se está formando para ganar experiencia y preparándose para llegar a ese banquillo. Seguramente elegirá cuándo y cómo vuelve al Barcelona", dijo en Radio Marca.

Las palabras de Saviola sorprenden después de que saliera a la luz lo que le dijo Xavi cuando el argentino se marchó al Real Madrid: "Máquina, ni se te ocurra. Ni se te vaya a ocurrir hacerlo porque pierdes un amigo", pero se limaron asperezas con el tiempo.

Este lunes se dio a conocer que Xavi estaba en el mejor once de la historia por 'France Football'. "Es un día de celebración en el fútbol español. No solo lo he admirado futbolísticamente sino que también como amigo. Lo que más destaco es su visión de juego, parecía que tenía un espejo detrás, siempre controlaba todo lo que tenía alrededor", comentó.