De repudiado por Alfaro a héroe de Russo: la Superliga de Tévez

36 años recién cumplidos tiene Carlos Tévez y a sus espaldas porta decenas de goles y títulos con Manchester United, Manchester City, Juventus o Corinthians. Y sobre todo, Boca, el club de su alma, al que volvió para devolver a la gloria de la Libertadores. En Madrid se quedó a las puertas, pero abrió otra ventana.

El 'Apache' pudo devolverle a River Plate algo del dolor infligido hace más de año. Boca se llevó el título gracias al cañonazo que Tévez lanzó ante Gimnasia, ante Maradona, ante un Diego con quien mantiene una relación extraña, pero afectuosa. El beso que se dieron queda para los restos.

River lo tenía todo a favor, empató dos partidos seguidos, y Boca, imparable desde que llegó Russo, le dejó en la cuneta. No hubo química con Alfaro, técnico que no duró más de un año. Russo no sabe lo que es perder con el 'Xeneize'.

Desde que debutara el de Lanús al frente de Boca, siete partidos, cinco victorias y dos empates, uno de ellos en Libertadores, componen su balance. Tévez, regalado con Alfaro, ha sido su ariete, su líder y su futbolista diferencial.

16 goles ha anotado Boca a las órdenes de Russo y el veterano delantero firmó ocho de ellos. Seis los hizo, los otros dos los sirvió. El 50% del gol del Boca de Russo lo pone Tévez.

"Me alegro por Carlos porque cuando llegué estaba en una situación difícil. Esto es todo mérito suyo", declaró el técnico. Nada que ver a cuando el 'Apache' disparaba contra su ex entrenador.

"Me dijo que era su emblema, que era su capitán, y a los dos partidos me puso en el banco. Ahí se me hizo muy difícil agarrar la confianza y tomar el protagonismo. No le echo la culpa, yo también asumo mi parte, pero fue lo que me pasó a mí. Se me hizo cuesta arriba", declaró el jugador, que olvida ahora esos tiempos oscuros. Tévez apura sus últimas gotas de fútbol con Boca. Aún le da para ser decisivo.