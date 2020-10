De Rosario Central, al Cádiz... y del Cádiz, a jugar con Messi

La vida de Jeremías Ledesma ha ido muy rápido en las últimas semanas, pero todo ello gracias a su trabajo y dedicación. El portero de 27 años aceptó jugar en el fútbol de Europa por primera vez.

El jugador dejó Rosario Central, su único equipo hasta entonces, para viajar hasta el sur de España y firmar con el Cádiz para su regreso a Primera División. Jeremías Ledesma ha tenido ya tiempo de maravillar a la afición y al cuerpo técnico cadista con actuaciones destacadas en partido como ante el Athletic o el Granada.

Eso ha llamado la atención de Lionel Scaloni que, a pesar de tener porteros de sobra, no dudo en contar con la presencia de un Ledesma que tardó algo más en llegar a la concentración.

Como indicó 'AS', no pudo estar frente a Ecuador porque no había vuelos disponibles, pero sí que ya ha llegado a la concentración de la 'Abiceleste' para entrenarse junto a Leo Messi y compañía.

Jeremías Ledesma jugó su último partido en Argentina el pasado 17 de marzo y en ese tiempo, pandemia mediante, ha pasado a jugar en el Cádiz y a estar junto a Messi durante unos días.