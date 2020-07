De Rossi quiere volver a Boca, ahora como entrenador

Daniele de Rossi no pudo echar raíces en Boca Juniors. El italiano sorprendió con su fichaje por el equipo argentino, pero terminó marchándose con pocos partidos disputados para retirarse definitivamente.

Eso sí, al ex internacional italiano le encantó la experiencia. Charló en 'La Nación' del 'Xeneize' y presentó su candidatura a regresar como entrenador pronto.

"Tengo en mi cabeza la idea de volver como entrenador de Boca, sí o sí. El día que firmé la rescisión, estaba en las oficinas de La Bombonera, y de repente levanté la cabeza y estaba la Copa Libertadores ahí, en una vitrina. Y me dije: 'No dejé lo que podía dejar como futbolista, no dejé nada, por eso quiero volver como entrenador porque este club está en mi corazón", explicó De Rossi.

El italiano aclaró que se sintió siempre como si estuviera en Italia: "Volvía de los entrenamientos y, cuando giraba en Figueroa Alcorta, sentía que estaba en mi casa. Estaba en el lugar justo, pero en el momento equivocado".

Para concluir, De Rossi aseguró que no se sintió partícipe del título liguero de Boca: "El título lo ganaron mis compañeros en la cancha y me sentí muy feliz por ellos. Me sentí parte de ese grupo, también me siento parte de ese grupo, pero yo no hice mucho".

"Un jugador como yo, que siempre fue protagonista, un líder, una pieza importante, que jugaba 1.000 partidos, no se va a hinchar el pecho por un título que se ganó con los dientes y con las uñas de mis compañeros. No sería justo, sería irrespetuoso con ellos", concluyó el ex jugador.