De ser el meme de moda a pedirle un favor a Messi

Las redes sociales se han inundado con vídeos de situaciones peligrosas seguidas del baile de los Dancing Pallbearers, un grupo ghanés, mientras portan un féretro. Se han hecho famosos a golpe de click y uno de ellos ha querido enviarle un mensaje a Leo Messi.

No hay persona que no haya visto al menos un vídeo de los Dancing Pallbearers, con Benjamin Aidoo a la cabeza. 'Olé' contactó con él, que aprovechó para pedirle un favor al '10'.

"Voy a estar feliz cuando me mande la camiseta a Ghana. Voy a estar feliz con eso. Y si me la puede firmar...", pidió Aidoo, consciente de que es una misión muy difícil. "La quiero para mí, para mis chicos. Me encantaría ver en persona al mejor juador del mundo o que pueda venir aquí. Nos llenaría de felicidad y orgullo", dijo.

Aidoo mostró su pasión por Messi. "Le diría que es un gran jugador, que es siempre muy sociable. Le diría que siempre está con la gente y que yo soy el fan número uno. Sí, eso le diría", explicó.

El ghanés confesó que su vida ha cambiado desde que el vídeo se hizo viral. "Hay muchas entrevistas, me llaman. Y veo mis vídeos, mis fotos, los memes que hacen. Esto se escucha en China o en cualquier parte del mundo", sentenció.