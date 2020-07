De ser internacional a buscar nuevo equipo tras dos años en blanco

De vestir los colores de la Selección Española a tener que buscar nuevo equipo hay tan solo un paso, un mal paso, mejor dicho. Ese que llevó a Paula Nicart a ver su carrera lastrada por las lesiones, una pesadilla en la que se encuentra atrapada.

Prácticamente dos años en blanco lleva la ex jugadora del Valencia Femenino, que ha querido hablar con el diario 'Marca' para explicar su situación: "Te engañaría si te dijera que no se me ha pasado por mi cabeza la idea de dejarlo en más de una ocasión. Lo he pasado mal, física y anímicamente, y me he cuestionado varias veces si merecía la pena seguir luchando".

Tras aterrizar en el Valencia en el verano de 2014 y debutar con 'la Roja', Paula vio frenado su gran momento en mayo de 2016, debido a una rotura de menisco de su rodilla izquierda. A partir de ahí, todo fueron problemas.

Pese a que pudo esquivar el quirófano, finalmente no le quedó más remedio que operarse de un trasplante de menisco externo y reparar el cartílago de la mesa tibial, el 3 de enero de 2019.

Después de 230 días de baja, un golpe le obligó a frenar nuevamente por culpa de una nueva lesión de gravedad: una rotura del ligamento cruzado y menisco de su rodilla derecha. Y, de nuevo, al quirófano.

Paula fue intervenida el 27 de noviembre de 2019. En pleno proceso de recuperación, el Valencia se veía en Segunda por sus malos resultados, hasta que el COVID-19 apareció.

"Es difícil estar fuera y no poder ayudar a tus compañeras. Sufres por partida doble y te llenas de rabia e impotencia", comentó al medio mencionado. Pero el mazazo definitivo se produjo en mayo del presente año, cuando el Valencia le comunicó su salida: "No me lo esperaba, con todo lo que he dado por este club, pero es una decisión ajena a mí".

En plena pretemporada 2020-21, Paula busca ahora un nuevo equipo al que dedicarle todo el fútbol que tiene guardado desde hace años: "Ahora mismo necesito un club que confíe en mí a pesar de mi historial médico. Busco más tener minutos y sentirme futbolista. Quiero demostrar que no solo voy a ser capaz de volver a tener el nivel que ya he demostrado, sino que puedo ser aún mejor".