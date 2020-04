De un Bogarde a otro: Mou ya dirigió a Winston... ¡y ahora quiere a su sobrino!

El Tottenham busca refuerzos para el verano. Y José Mourinho ha ido a fijarse en uno muy especial: Lamare Bogarde, futbolista de apenas 16 años que juega en el Feyenoord Sub 17, sobrino de Winston Bogarde, ex jugador del Ajax, el Milan o el Barça, entre otros. El luso coincidió con el ex futbolista en el Camp Nou, cuando era segundo de Van Gaal y ahora quiere dirigir a su sobrino.