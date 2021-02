¿Debe ser Koundé titular con Francia? Comparativa con ocho centrales 'bleu'

Koundé aún no ha ido convocado con Francia. BeSoccer

Las últimas actuaciones de Jules Koundé, especialmente ante el Barcelona, han hecho cuestionarse por qué Jules Koundé aún no ha debutado con la Selección Francesa. BeSoccer Pro ha analizado su rendimiento con el de otros zagueros galos y no hay dudas, el sevillista merece estar en el once titular de Didier Deschamps.