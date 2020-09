"Debemos empezar a competir como cabr*nes"

Los jugadores del Cartagena, de Segunda División, tienen que "empezar a competir como cabr*nes desde el día 13", ha indicado este martes su presidente, Francisco Belmonte, tras conocer el calendario de la Liga SmartBank 2020-21.

El cuadro albinegro arrancará en el campo del Oviedo el segundo fin de semana de septiembre, exigente estreno por la entidad del rival para el que se prepara el conjunto dirigido por Borja Jiménez.

Tras visitar el Carlos Tartiere le tocará recibir al Sporting de Gijón en el Cartagonova y, más tarde, jugar en el feudo del Leganés para medirse al Lugo en casa en la cuarta jornada.

"He intentado buscar partidos fáciles y he llegado a la jornada 42 y todavía no he encontrado ninguno. Es una gozada enfrentarte cada siete días a un equipo de esta Liga y da igual el que sea. Es chulísimo y debemos vivirlo con esa ilusión de ser competitivos", ha comentado Belmonte.

El máximo dirigente del club ha aprovechado la presentación del defensa Julián Delmás, último fichaje del club, para referirse a la actualidad deportiva.

"Esta semana va a haber novedades, porque a partir del domingo es semana de competición y tenemos que estar dispuestos y prestos para lo que viene, aunque queden días para que se cierre el mercado", ha apuntado.

En la plantilla siguen jugadores como Quim Araujo, Santi Jara, Manu Viana, Elady Zorrilla y Mauro Lucero, que están entrenado en un grupo aparte.

"Vamos a tratar de avanzar en las negociaciones con quienes ya saben que no contamos con ellos", ha declarado, mientras que del hecho de que no entrenen con el resto ha dejado claro que "es algo consensuado con el entrenador y que se da cada verano en los equipos de fútbol".