"Debemos parar de señalar penaltis como el que le hicieron a Sterling"

El Manchester City batió por 2-0 al Fulham con un gol de Raheem Sterling, que provocó un penalti para que De Bruyne sentenciara. La acción provocó gran revuelo en Inglaterra, que critica la fragilidad del delantero inglés.

La acción se produjo sobre el ecuador de la primera parte. Sterling quebró dentro del área ante Joachim Andersen, que metió inocentemente el pie. El VAR interpretó que hubo contacto, por lo que el colegiado pitó penalti, pero parecía demasiado leve como para castigarlo así.

A Michael Owen no le hizo ninguna gracia lo visto y explotó a través de redes sociales. El histórico ex delantero de Liverpool o Manchester United lanzó un mensaje respondiendo a Guardiola, que defendió en rueda de prensa a Sterling.

"No sé por qué debemos criticar a Raheem, no es un piscinazo. Tropezar es un error, fue una mala decisión del árbitro", reconoció el propio técnico del Manchester City, que responsabilizaba al VAR y los colegiados.

Pero para Owen, el delantero tiene su culpa: "Me pregunto qué pensará la brigada 'le ha tocado, por lo que es penalti' de ese de Sterling. No es posible que hubiera suficiente fuerza para que se fuese al suelo. He estado ahí y he hecho lo mismo, pero siento que tenemos que parar de señalar penaltis por cosas así".