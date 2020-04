"Debuté en el Camp Nou con el nombre de mi padre en un papel"

Bartra recordó, en una conversación virtual con Álex Corretja, su debut en el Camp Nou y cómo la psicología le ayudó a afrontar ese momento de tanta tensión y nerviosismo.

"Recuerdo pasar de jugar en el Mini Estadi a hacerlo en el Camp Nou, en ese contexto me ayudaba mucho el 'coaching'. Llevaba un papel con el nombre de mi padre en ese primer partido y me dijeron que pensara en él con cada acción que realizara. Eso me ayudó mucho", explicó el ahora defensa del Betis.

El central, al igual que el resto de la población española, se encuentra encerrado en su casa. "Los últimos días se están haciendo más duros. Llegará un punto en que todo se haga repetitivo al no salir. No es fácil. Entrenamos casi todos los días, aunque hacerlo solo en casa no es lo mismo", aseveró.

"La adaptabilidad es una cosa clave en nuestro deporte. Nada dura para siempre, cambian los entrenadores y debes adaptarte a lo que te pidan. Recuerdo que cuando viajé de Alemania a Sevilla me puse a escuchar el himno del Betis en bucle. Eso me motivaba. Mi inquietaba saber dónde iba y poder adaptarme rápidamente. No es una casualidad, es importante tomar las decisiones con la cabeza y también con el corazón", espetó.

Bartra, a lo largo de su carrera, ha jugado a diferentes estilos. "Jugar bien no siempre es jugar bonito. Es importante saber lo que tienes que hacer. En mi carrera cambié mucho de entrenador. La clave es escuchar siempre desde el primer día y empaparte de todo. Solo hay una oportunidad para dar una buena primera impresión. Cada entrenador es muy diferente y es importante empatizar para saber cómo piensan los demás", firmó.