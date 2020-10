La decadencia de Özil: no juega desde antes de la pandemia

El 13 de marzo de 2020 se suspendió la Premier League por el coronavirus. Seis días antes, Mesut Özil había resuelto el Arsenal-West Ham a 12 minutos para el final dando una asistencia a Lacazette. El alemán ignoraba entonces que sería su último encuentro en muchísimo tiempo. No en vano, desde entonces no ha vuelto a tener minutos en un partido oficial. Ni los tendrá en mucho tiempo. Es el único jugador de cierto nivel que no sabe lo que es jugar al fútbol en la era de la pandemia.

El Arsenal anunció su lista de 25 inscritos para la Premier League y la Europa League y entre ellos no aparece el del brillante mediapunta. Al no tener ficha, solo podría jugar oficialmente con el filial 'gunner'. Más allá de la declarada guerra entre las partes, genera una situación lastimosa ver a un futbolista de esa envergadura en esa situación.

La decadencia de Özil, como se puede apreciar en la gráfica adjunta, es una tendencia que se ha ido acentuando con el paso de las temporadas. Tocó techo con el Madrid en la temporada 12-13 (generaba 1,09 goles por cada 90 minutos), en la que incluso mostró potencial de Balón de Oro y hubo mentideros donde se le postuló seriamente para ello. Nunca alcanzó ese listón, pero sí se mostró sobresaliente en su segundo año en el Arsenal (0,74 goles propiciados).

Desde hace dos campañas su aportación empezó a ser menor. Ahora es directamente inexistente y lo seguirá siendo. Al menos hasta encontrar un equipo en diciembre, si le siguen llegando ofertas, o a partir del 1 de julio, cuando acabe contrato en el Emirates seis años después. Al Milan ya parece interesarle esta situación.