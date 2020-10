"¿Decepcionado por no salir? Más bien al contrario"

Aouar será una de las estrellas del Olympique de Lyon en la presente temporada. El futbolista galo habló sobre lo que ha supuesto el cierre de mercado y su continuidad en el club.

Tras ganar con claridad a Ucrania, el talentoso centrocampista aseguró sentirse muy cómodo de continuar en las filas del Olympique de Lyon.

"No estoy decepcionado, más bien al contrario porque me quedo en mi casa, con mi club y mis amigos", aseguró Aouar cuando fue cuestionado sobre el hecho de su no salida.

Explicó Aouar, que será una de las estrellas emergentes del Olympique de Lyon, que tiene "mucha motivación para hacer una gran temporada" como la que hizo en la 2019-20.