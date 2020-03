Declaraciones, 'me gustas' y un Mundial: ¿hay enemistad Giroud-Benzema?

¿Son amigos Benzema y Giroud? No lo parece. ¿Enemigos? Públicamente, no se han criticado o mantenido un enfrentamiento dialéctico. Sus relaciones son algo frías, quizá distantes desde el 'Caso Valbuena' y gélidas desde que Giroud ganara la Copa del Mundo siendo además vital para un Didier Deschamps que no puede ni ver a Karim.

En 2016, Giroud dijo que el 'Caso Valbuena' podía contaminar a la Selección Francesa. Esas declaraciones podrían no haber sentado bien al delantero del Madrid, que dejó de contar para los 'bleus', para regocijo de un Giroud que ha sido un fijo para Deschamps.

No quedó ahí. "Ese fue el momento más difícil. Nunca he tenido ningún problema con Benzema aunque no es uno de mis mejores amigos. La gente dijo que estábamos peleados y algunos no estaban contentos conmigo porque yo estaba allí y él no. El entrenador me defendió porque era un injusticia", dijo Giroud sobre la Copa del Mundo y aquellos que pensaban que el '9' titular debía ser Benzema y no el ahora jugador del Chelsea.

Benzema, entre un capítulo y otro, jugaba en Instagram a dar 'me gusta' a memes en los que aparecía él regateando a Deschamps y Giroud, como recuerda 'AS'. Lo último, decir que se considera un Fórmula 1 y comparar al ariete con un kart. ¿Continuará?