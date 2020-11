Declararan patrimonio cultural a la primera casa de Maradona

Maradona es una religión para los aficionados argentinos. El 'Pelusa' quedará por siempre en la historia del fútbol por todo lo que ofreció durante su carrera deportiva.

Este viernes, el mítico '10' cumplió 60 años y 'Clarín' hizo un reportaje sobre la que fue su primera casa, el lugar en el que el actual técnico de Gimnasia nació.

La zona en concreto es Azamor 523, Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Ese sitio se ha convertido a partir de hoy en patrimonio cultural por la Municipalidad de Lomas de Zamora.

No obstante, la imagen que presenta la vivienda no es acorde a la figura de Maradona. La citada fuente señala que los vecinos no pueden ni ver al dueño, que tiene encima la casa en ruinas.