Deco, en contra de la supresión del Ascenso

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la decisión de la Liga MX de eliminar el Ascenso Mx y suprimir los descensos durante cinco temporadas. El último en alzar su voz fue Deco.

"Creo que el fútbol es una competición. El subir, el bajar... es parte de eso. Hay que luchar para ser campeón, para ascender, para clasificarse. Creo que en el fútbol cuando no hay esto pierde un poco de esta pasión y de esta locura", aseguró en 'Marca Claro'.

Se rindió Deco al que fuese su compañero en el Barcelona, Rafa Márquez. "He visto grandísimos jugadores en México, son un país futbolero como Brasil. Rafa fue uno de los mejores amigos que tuve, de los mejores centrales que he visto jugando, con más calidad que cualquiera, siempre me encantó haber jugado contra él", admitió.

Habló el brasileño tambiñen de Messi. "Es algo que casi no imaginas, que define y asiste como uno de los más grandes de la historia. Es casi imposible que antes de Messi hubiéramos imaginado esto, es un jugador que estará en la memoria para toda la vida", explicó.

El otro jugador desgranado fue Cristiano Ronaldo: "Para mí es algo distinto a Messi como jugador, pero es imporesionante como se adaptó a sus características. Al principio desbordaba por la banda, poco a poco fue creciendo como jugador y es uno de los mejores de la historia".