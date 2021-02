Deivi Barrios y Daniel Pedrozo, las próximas joyas de la cantera colombiana

Colombia ha dado grandes talentos al fútbol, y su prolífica cantera no parece que vaya a agotarse a corto plazo. De hecho, ya hay varios jugadores jóvenes que se empiezan a asomar a Europa. Hoy destacamos a dos de ellos.

Hablamos de Deivi Barrios y Daniel Pedrozo, dos jóvenes futbolistas que en la actualidad militan en Real Cartagena. Con apenas 16 años han logrado hacerse un hueco en el primer equipo.

El primero es un vigoroso zaguero, que a pesar de ser tan joven ya mide 1,83m. Dicen de él que recuerda a Davinson Sánchez, para que nos hagamos a la idea.

Su compañero es también central, pero a diferencia de Deivi, Daniel es hábil con el balón, con el que tiene un trato exquisito, sobre todo en comparación con otros defensas centrales.

Los dos han sido internacionales con Colombia en las categorías Sub 15 y Sub 17, y dado su potencial, no deberíamos tardar en verles asomar la cabeza por la absoluta.