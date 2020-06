Después de enterarse de la situación de los temporeros de Lleida, Baldé decidió echarles un cable y reservó dos hoteles para alojar a 80 personas.

En su charla con 'AS', el jugador del Mónaco admitió los problemas ha tenido todo este tiempo: "Dejadnos ayudar sin poner piedras por el camino".

"Es triste, pero pasa de todo. Cuando nos daban las casas, mandaba ropa o comida. No parábamos y ahora estamos con lo del alojamiento. Si tu no quieres ayudar no pasa nada, pero deja ayudar", añadió.

Por otra parte, Baldé contó su reacción al enterarse. "Cuando lo vi se me cayeron las lágrimas. Ni me acuerdo la última vez que lloré, pero ese día lloré", apuntó.

Por último, el de Arbucias insistió en la lentitud de los trámites burocráticos. "El local sale por un alquiler genérico y lo vamos a reformar nosotros. Limpiar, montar camas e incluso tenemos un albañil que nos hará más duchas pero, la burocracia es lenta", concluyó.