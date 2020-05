Dejan a Dembélé sin prueba del coronavirus

Ousmane Dembélé está viviendo una temporada aciaga en el Barcelona. Cayó lesionado de gravedad cuando empezaba a sacar la cabeza, se fue Valverde, recayó cuando estaba a punto de volver a los terrenos de juego...

Y las cosas no han mejorado con el coronavirus. En 'El Larguero' confirmaron que el ex del Borussia Dortmund se quedará sin test por no estar inscrito en el campeonato.

Hay que recordar que, tras su grave lesión, el Barça decidió fichar a Martin Braithwaite, por lo que Dembélé quedó sin inscribir en el segundo semestre de la temporada.

Por esta razón no podrá volver a jugar aunque se recupere antes del final de la Liga, cosa bastante poco probable, pues se cuenta con él ya para la 2020-21.

Tampoco pasará este miércoles los test con el resto de sus compañeros, que acudirán de uno en uno a las instalaciones y, si todo va bien, estarán listos para volver a entrenar individualmente el viernes.